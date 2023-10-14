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Сильные магнитные бури угрожают Земле 15 октября

Сильные магнитные бури угрожают Земле 15 октября

Сильные магнитные бури угрожают Земле 15 октября Елена Вайленко15 октября на Землю обрушатся сильные магнитные бури, сообщают «Известия».

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