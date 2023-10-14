Сильные магнитные бури угрожают Земле 15 октября Елена Вайленко15 октября на Землю обрушатся сильные магнитные бури, сообщают «Известия».
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