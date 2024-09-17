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«Грады» громят ВСУ в приграничной Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

«Грады» громят ВСУ в приграничной Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» одной из мотострелковых бригад группировки войск «Север» продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

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