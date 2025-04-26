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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран с 6 голами – лучший бомбардир Кубка Испании. Форвард «Барсы» забил «Реалу» в финале

«Барселона» и «Реал» играют вничью в в финале турнира (2:2, второй тайм). Торрес сравнял счет на 84-й минуте.

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