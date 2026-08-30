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The Guardian оценивает «зимнюю панику» на рынке газа Европы

The Guardian оценивает «зимнюю панику» на рынке газа Европы

Европейский газовый рынок входит в осень с заметно меньшим запасом прочности, чем год назад. К концу августа подземные хранилища были заполнены примерно на 63%, тогда как средний показатель для этого периода составляет около 80%.

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