Воробьев заявил, что почти все иностранные компании в Подмосковье продолжили работать

Большая часть иностранных компаний, расположенных на территории Подмосковья, продолжают работать. В будущем они и дальше будут приходить на российский рынок, реализовывать проекты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК.
Большая часть иностранных компаний, расположенных на территории Подмосковья, продолжают работать. В будущем они и дальше будут приходить на российский рынок, реализовывать проекты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК.
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