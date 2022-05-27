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Воробьев заявил, что почти все иностранные компании в Подмосковье продолжили работать

Воробьев заявил, что почти все иностранные компании в Подмосковье продолжили работать

Большая часть иностранных компаний, расположенных на территории Подмосковья, продолжают работать. В будущем они и дальше будут приходить на российский рынок, реализовывать проекты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК.

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