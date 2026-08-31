Путин на саммите ШОС в Бишкеке: как проходит первый день переговоров

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев Российский рынок 31 августа совершил резкий рывок после слов президента Владимира Путина о том, что Россия двигается в направлении завершения украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Нам удалось обез...
- ВВ В столовой Госдум...
- ЛЛ Симоньян провели ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым