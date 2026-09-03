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Мировое обозрение

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Мозг — не компьютер: в MIT заявили, что наше сознание работает на аналоговых принципах

Мозг — не компьютер: в MIT заявили, что наше сознание работает на аналоговых принципах

Мозг потребляет всего около двадцати ватт — примерно как тусклая лампочка. Этой мощности хватает, чтобы анализировать потоки данных от органов чувств, удерживать контекст, принимать решения и мгновенно перестраивать поведение.

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