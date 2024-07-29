Тихоокеанские морпехи громят украинских националистов на южнодонецком направлении спецоперации. Военнослужащим 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота потребовалось всего три часа, чтобы освободить населенный пункт Новодонецкий.
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