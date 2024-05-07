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«Зенит» потерял победу на 102-й минуте, «МЮ» получил четверку от «Пэлас», ничья ЦСКА и победа «Локо», Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию, Хави еще может уйти и другие новости

1. Крышесносная концовка в Воронеже: «Зенит» вел в счете до 101-й минуты, но пропустил с пенальти и потерял два очка – «Факел» спас Евгений Марков.

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