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С 1 октября вступит в силу новый закон о торговле. Что изменится для продавцов и покупателей

С 1 октября вступит в силу новый закон о торговле. Что изменится для продавцов и покупателей

С 1 октября 2026 года вступает в силу федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».

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