Штрафы и арест: полиция в Латвии выдвинула претензии к 67 гражданам, которые хотели отпраздновать День Победы Ольга БезродняяПолиция в Латвии возбудила 67 административных дел против граждан, которые отмечали День Победы, что вновь поднимает вопросы о свободе слова и празднования исторических событий.