Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Чарльз Оливейра – о команде Махачева: «Они высокомерны и это убьет их. Высокомерие их менеджера убьет их»

Обязательный претендент на титул UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о команде Ислама Махачева и его менеджере Али Абдель-Азизе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх