Во Владивостоке поймали рекордного для Дальнего Востока 217-сантиметрового тунца

У берегов Владивостока выловили тунца длиной более двух метров. Это рекорд для Дальнего Востока, сообщила Федерация рыболовного спорта Приморья.
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