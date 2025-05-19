В центре Челябинска троллейбус оборвал провода

Северо-запад Челябинска около часа был лишен трамвайного сообщения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 мая, около 10:00 на пересечении проспектов Победы и Свердловского.
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