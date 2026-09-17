ФНС России и Катар подписали меморандум о налоговом администрировании

Документ подписали глава ФНС России Даниил Егоров и руководитель Главного налогового управления Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари.
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