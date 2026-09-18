Страна и люди
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Страна и люди

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На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы

На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы

Куба погрузилась во тьму после полного отключения национальной энергетической системы. Об инциденте сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности республики.

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