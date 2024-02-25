В России заблокировали сайты проектов «Радио Свобода», освещающие события в Центральной Азии

В России заблокировали сайты проектов "Радио Свобода" в Центральной Азии. Речь идет об «Азатлике», освещающем события в Туркменистане, «Азаттике» — в Казахстане и Кыргызстане, «Озодлике», который пишет о Таджикистане, и «Озоде», на котором пишут об Узбекистане.