«Водник» начнёт новый год с участия в Суперкубке в Архангельске

Матч против кемеровского «Кузбасса» пройдёт на стадионе «Труд» пятого января в 13:00Напомним, что в прошлый раз команды также встречались на домашнем стадионе «жёлто-зелёных» и та игра закончилась для архангельского клуба обидным (и пока единственным) поражением в текущем Чемпионате.
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