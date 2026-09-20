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Царьград

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Явка на выборах в Госдуму превысила 56% к 18:00 мск

Явка на выборах в Госдуму превысила 56% к 18:00 мск

В Ереване и Гюмри завершилось голосование на выборах в Государственную Думу. Участки прекратили работу в 20:00 по местному времени, соответствующую информацию Sputnik Армения предоставили в российском посольстве.

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