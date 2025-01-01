В Челябинске перенесли открытие катков

Новый год в Челябинске начался со снегопада. Поэтому уже ночью на очистку дорог и тротуаров пришлось вывести 220 снегоуборочных машин, в том числе трактора, приобретенные для районов в конце прошлого года.
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