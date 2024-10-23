Новая эра в медицинской науке: российские ученые создали уникальную пасту для восстановления костей Ирэн ОрлонскаяРоссийские ученые сделали важное открытие в медицине, создав уникальный биоматериал, который эффективно восстанавливает костную ткань.
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