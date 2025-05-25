Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Морпехи 810-й бригады при помощи БПЛА уничтожили технику ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Операторы БПЛА 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Северной группировки уничтожили технику и позиции Вооруженных сил Украины в Сумской области.

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