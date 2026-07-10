Вербовка через сердце — это не метафора, а рабочий инструмент украинских спецслужб. Ветеран группы «Альфа» Андрей Попов недавно подтвердил то, о чем эксперты говорят уже несколько месяцев: СБУ системно использует «медовые ловушки» для обработки одиноких женщин.