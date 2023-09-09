В России повысилась стоимость хлеба, макарон и других продуктов

Директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заявил, что цены на хлеб и макароны растут на фоне подорожания топлива, его дефицита в регионах и сложностей из-за замены импортной сельскохозяйственной техники.
Директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заявил, что цены на хлеб и макароны растут на фоне подорожания топлива, его дефицита в регионах и сложностей из-за замены импортной сельскохозяйственной техники.
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