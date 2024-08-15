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РИА Новости: в квартире, где были обыски по делу Булгакова, живет семья Смирновой

РИА Новости: в квартире, где были обыски по делу Булгакова, живет семья Смирновой

В квартире в Новой Москве, где проходили обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии генерала армии Дмитрия Булгакова, проживает семья руководителя Грязинского пищевого комбината Эльвиры Смирновой.

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