Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 068 подписчиков

Стала известна причина приостановки работы трех ядерных реакторов во Франции

Стала известна причина приостановки работы трех ядерных реакторов во Франции

Во Франции приостановили работу трех ядерных реакторов из-за жары. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, французская энергетическая компания приостановила работу трех ядерных ректоров и уменьшила мощность еще восьми из-за жары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии