Стала известна причина приостановки работы трех ядерных реакторов во Франции

Во Франции приостановили работу трех ядерных реакторов из-за жары. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, французская энергетическая компания приостановила работу трех ядерных ректоров и уменьшила мощность еще восьми из-за жары.
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