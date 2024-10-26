В московских парках появились автоматические библиотеки

Департамент культуры Москвы совместно с Департаментом информационных технологий внедрил в столичных парках книгоавтоматы — инновационные устройства, позволяющие горожанам за пару минут взять нужное издание, не посещая библиотеку, передает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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