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Газета «Культура»

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В московских парках появились автоматические библиотеки

В московских парках появились автоматические библиотеки

Департамент культуры Москвы совместно с Департаментом информационных технологий внедрил в столичных парках книгоавтоматы — инновационные устройства, позволяющие горожанам за пару минут взять нужное издание, не посещая библиотеку, передает «Российская газета».

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