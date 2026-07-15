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Первый в мире Honor Robot Phone с роботизированной камерой получит очень быструю зарядку мощностью 120 Вт

Первый в мире Honor Robot Phone с роботизированной камерой получит очень быструю зарядку мощностью 120 Вт

Смартфон представят уже в августе, а его главной особенностью станет подвижная камера с карданным подвесомБудущий флагман Honor Robot Phone прошел сертификацию китайского регулятора 3C, подтвердив поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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