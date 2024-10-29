В Приангарье круглосуточно работает телефон линии «Ребенок в опасности»

В Иркутской области работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». Её создал Следственный комитет для помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами преступлений или находящимся в опасных ситуациях.
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