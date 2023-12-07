Дмитрий Певцов выступил против абортов: Нужно рожать всегда

Игорь Михайлович

смешно они все выглядят. социологи уже давно озвучили проблему, что с демографией в стране дело обстоит худо. население уменьшается ежегодно. по итогам прошлого года кол-во жителей сократилось на 0,6 млн. человек. до этого всем было плевать на эти факты. но как только президент озвучил проблему, то сразу же все эти певцовы, и прочие депутаты-гинекологи начали бурную деятельность по пропаганде разведения поголовья налогоплательщиков. причём, большинство из них просто несёт ахинею, реально предлагая разводить людей как свиней в с/х. тут сразу возникает вопрос - если народ начнёт активно размножаться, страна-то готова к этому? будет достаточно больниц, д/садов, школ, университетов, рабочих мест, обеспечивающих адекватный уровень жизни? или опять тупой популизм? с другой стороны, уже давненько ученые поговаривают о том, что ресурсы планеты сильно истощились, и уже в недалёком будущем станет проблематично накормить растущее как на дрожжах население земли.. тут палка о двух концах. и да, женщин надо побудить рожать, а не заставлять делать это.