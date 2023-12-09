«Съел кимчи». Следком Приморья выясняет подробности загадочной смерти школьника

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего, сообщает PRIMPRESS. Ранее родители погибшего мальчика думали, что ему стало плохо от кимчи, однако следователи выяснили, что за два дня до трагедии ребенок получил травму живота.
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