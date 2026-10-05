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ТАСС

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Бойцы "Центра" встретили День учителя на передовой

Бойцы "Центра" встретили День учителя на передовой

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр", работавшие учителями школ и преподавателями вузов до заключения контракта, встречают профессиональный праздник на передовой.

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