Бойцы "Центра" встретили День учителя на передовой

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр", работавшие учителями школ и преподавателями вузов до заключения контракта, встречают профессиональный праздник на передовой.
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