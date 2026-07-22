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Царьград

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Shot: 94-летнего графа Шереметева увезли без чувств из ресторана в Москве

Shot: 94-летнего графа Шереметева увезли без чувств из ресторана в Москве

Потомок соратника Петра I граф Шереметев потерял сознание в центре Москвы.В центре Москвы экстренно госпитализировали 94-летнего графа Петра Шереметева — прямого потомка знаменитого сподвижника Петра Великого, фельдмаршала Бориса Шереметева.

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