Shot: 94-летнего графа Шереметева увезли без чувств из ресторана в Москве

Потомок соратника Петра I граф Шереметев потерял сознание в центре Москвы.В центре Москвы экстренно госпитализировали 94-летнего графа Петра Шереметева — прямого потомка знаменитого сподвижника Петра Великого, фельдмаршала Бориса Шереметева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии