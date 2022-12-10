Капрал Джеки - самая знаменитая обезьяна, отважно служившая на войне

Альберт Марр жил недалеко от южноафриканского города Претория. Однажды он гулял по окрестностям и увидел маленького брошенного бабуина, чьи родители, возможно, были убиты.
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