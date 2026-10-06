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Эвакуация под огнем без риска: Уралвагонзавод обновил БРЭМ-80

Эвакуация под огнем без риска: Уралвагонзавод обновил БРЭМ-80

Модернизированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 от концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) успешно прошла полный цикл испытаний и запущена в серийное производство.

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