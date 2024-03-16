ВСУ атаковали Донецк с использованием дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк с использованием беспилотника-камикадзе. Об этом 16 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).