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ВСУ атаковали Донецк с использованием дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Донецк с использованием дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк с использованием беспилотника-камикадзе. Об этом 16 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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