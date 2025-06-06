Лукашенко в Китае. Минск и Пекин продолжают активно развивать сотрудничество

Егор ЛИСОВЕНКО Для Белоруссии, находящейся долгие годы под жёстким санкционным давлением стран Запада, отношения с Китаем, как и с Россией, носят стратегический характер.
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