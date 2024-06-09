Имавов одолел Каннонье в главном бою UFC Fight Night 242

Имавов добыл победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.фото: vk.com/ufc--> Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов одержал победу в бою против американца Джареда Каннонье в главном поединке турнира UFC Fight Night 242.
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