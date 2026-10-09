Дайджест: самые интересные новости недели

Сезон интересных премьер, коллабораций и новых впечатлений. Бьюти-бренды представляют средства для ухода за кожей в холодное время года, модные марки переосмысливают классику, а московские рестораны удивляют необычными форматами.
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