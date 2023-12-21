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Петербургский парламент окончательно одобрил Генплан города до 2040 года

Петербургский парламент окончательно одобрил Генплан города до 2040 года

Петербургский парламент окончательно утвердил законопроект "О Генеральном плане Санкт-Петербурга". По итогам голосования 47 депутатов поддержали проект, двое воздержались, а "против" не высказался ни один.

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