Петербургский парламент окончательно одобрил Генплан города до 2040 года

Петербургский парламент окончательно утвердил законопроект "О Генеральном плане Санкт-Петербурга". По итогам голосования 47 депутатов поддержали проект, двое воздержались, а "против" не высказался ни один.
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