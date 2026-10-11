Бывший шеф ЦРУ: В Конгрессе есть мощное сопротивление переходу на беспилотники

В США существуют огромные заинтересованные группы, выступающие за продолжение закупок устаревших систем, что крайне затормаживает переход на беспилотные вооружения.
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