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Посольство РФ в Лондоне: антироссийскими санкциями Великобритания пытается создать себе конкурентные преимущества

Посольство РФ в Лондоне: антироссийскими санкциями Великобритания пытается создать себе конкурентные преимущества

Односторонние антироссийские санкции, которые в основном с подачи Вашингтона и Лондона массово принимаются Западом, создаются в попытках хоть как-то сохранить конкурентные преимущества Великобритании и США на международной арене.

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