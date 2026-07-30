Них. Себе нормальные цены на арбузы в Макеевке) Дядь, если тебе дали денег за рекламу, так мог бы прям в магазине начинать их жрать) Донецкая группа новостей.
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Них. Себе нормальные цены на арбузы в Макеевке) Дядь, если тебе дали денег за рекламу, так мог бы прям в магазине начинать их жрать) Донецкая группа новостей.
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