Комитет Заксобрания по законодательству и местному самоуправлению рекомендовал принять законопроект, устанавливающий административную ответственность за занятие парковочного места на платной парковке без оплаты.
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