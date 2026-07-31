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Юрист Хаминский: ограничения по национальному признаку при аренде жилья незаконны

Юрист Хаминский: ограничения по национальному признаку при аренде жилья незаконны

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что ограничения для арендаторов по национальному признаку нарушают принцип равенства и могут повлечь административную ответственность.

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