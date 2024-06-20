Кара-Мурза переведен в помещение камерного типа на следующие полгода

Журналист Владимир Кара-Мурза* переведен на ближайшие полгода в помещение камерного типа. Он отбывает наказание в ИК-6 в Омской области, написал адвокат Вадим Прохоров* на своей странице в социальных сетях.
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