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Москва объявила открытый набор 2 тыс сотрудников в новые скоропомощные комплексы

Москва объявила открытый набор 2 тыс сотрудников в новые скоропомощные комплексы

Набор начался с сегодняшнего дня В новые скоропомощные стационарные комплексы столицы требуется медицинский и немедицинский персонал, который будет работать на базе шести крупнейших больниц мегаполиса, информирует заммэра города Анастасия Ракова.

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