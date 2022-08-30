Москва объявила открытый набор 2 тыс сотрудников в новые скоропомощные комплексы

Набор начался с сегодняшнего дня В новые скоропомощные стационарные комплексы столицы требуется медицинский и немедицинский персонал, который будет работать на базе шести крупнейших больниц мегаполиса, информирует заммэра города Анастасия Ракова.
Набор начался с сегодняшнего дня В новые скоропомощные стационарные комплексы столицы требуется медицинский и немедицинский персонал, который будет работать на базе шести крупнейших больниц мегаполиса, информирует заммэра города Анастасия Ракова.
Свежие комментарии