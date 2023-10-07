Две женщины и ребенок погибли в ДТП на трассе "Уссури" в Приморском крае

В Приморье заведено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли трое человек. ДТП произошло 6 октября: на дороге А-370 "Уссури" Хабаровск–Владивосток в Михайловском районе столкнулись большегруз и легковой автомобиль, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на МВД России по Михайловскому району Приморского края.