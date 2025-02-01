В Госдуме хотят изменить подход к "забывчивым" водителям

На рассмотрение Госдумы на этой неделе был внесён законопроект, предлагающий исключить эвакуацию автомобилей на штрафстоянку за отсутствие у водителя документов на транспортное средство, если машина не числится в угоне.
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