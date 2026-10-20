На российском рынке флагманский кроссовер 2026 года производства получил прямую выгоду. Речь идет о максимальной комплектации «Престиж+»: теперь ее можно купить за 4 745 000 рублей, сэкономив 100 тыс.
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